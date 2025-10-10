Сікорський запропонував допомогу Україні після атаки, але закрити небо Польща зараз не може

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Польща готова надати Україні необхідну допомогу після масованої атаки 10 жовтня по енергетичній інфраструктурі. Про це на пресконференції під час візиту до Львова заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Reuters.

"До ваших послуг генератори, додаткові постачання електроенергії, прискорене будівництво енергоз'єднань між Україною і Польщею і, звичайно, наш СПГ-термінал у Свіноуйсьце", – сказав він.

Сікорський зазначив, що обстріл 10 жовтня – це чергова ескалація, яка спрямована на "залякування людей напередодні зими".

Також його запитали про те, чи може Польща "закрити небо" над Україною, тобто почати збивати російські ракети і дрони в українському повітряному просторі. На що польський міністр відповів, що громадяни країни підтримують цю ідею, але рішення ухвалює НАТО.

"Польща є членом НАТО, і тому ми змушені чекати рішення з боку НАТО", – сказав Сікорський.