Зеленский и Трамп говорили о дальнобойных Tomahawk – Axios
Во время звонка 11 октября президенты Украины и США во время звонка 11 октября Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявляет американское медиа Axios со ссылкой на двух информированных анонимных собеседников.
В то же время они не сообщили, было ли принято окончательное решение по этому вооружению.
Один из собеседников отметил, что звонок между Зеленским и Трампом длился около 30 минут.
Белый дом пока не ответил на запрос Axios о комментарии.
В своем заявлении после разговора Зеленский не упоминал о Tomahawk.
Глава государства сообщил, что проинформировал коллегу об ударах России по энергетической инфраструктуре, и поблагодарил американского президента за "готовность поддержать нас".
По словам Зеленского, они с Трампом обсудили возможности усилить украинскую ПВО и договоренности, которые страны готовят по этому поводу.
Также руководитель Украины акцентировал, что нужна готовность оккупантов участвовать в настоящей дипломатии.
"Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин президент!", – заключал Зеленский.
- 28 сентября американский вице-президент Вэнс заявил, что его страна ведет переговоры о продаже Tomahawk европейским партнерам для передачи Украине.
- 6 октября глава США Трамп заявил, что "практически принял решение" о поставках Украине таких ракет.
- 8 октября президент Зеленский сообщил, что Трамп не отказал Украине в передаче Tomahawk.
- 10 октября спикер МИД Тихий отметил, что Киев и Вашингтон согласовывают детали и нюансы возможного получения Украиной такого вооружения.
