Зеленский и Трамп говорили о дальнобойных Tomahawk – Axios

Собеседники медиа не сообщили, приняли ли Штаты окончательное решение о передаче этого оружия Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 18 августа 2025 года (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Во время звонка 11 октября президенты Украины и США во время звонка 11 октября Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявляет американское медиа Axios со ссылкой на двух информированных анонимных собеседников.

В то же время они не сообщили, было ли принято окончательное решение по этому вооружению.

Один из собеседников отметил, что звонок между Зеленским и Трампом длился около 30 минут.

Белый дом пока не ответил на запрос Axios о комментарии.

В своем заявлении после разговора Зеленский не упоминал о Tomahawk.

Глава государства сообщил, что проинформировал коллегу об ударах России по энергетической инфраструктуре, и поблагодарил американского президента за "готовность поддержать нас".

По словам Зеленского, они с Трампом обсудили возможности усилить украинскую ПВО и договоренности, которые страны готовят по этому поводу.

Также руководитель Украины акцентировал, что нужна готовность оккупантов участвовать в настоящей дипломатии.

"Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин президент!", – заключал Зеленский.