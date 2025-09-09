Путін заявив американцям, що захопить Донбас до кінця року – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російський диктатор Володимир Путін заявив американцям, що повністю захопить Донбас до кінця поточного року. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу ABC News.

Глава держави пояснив, що Путін не завоював за три роки 70% Донбасу, все це маніпуляції. 11 років тому росіяни окупували Крим та третину Донбасу.

"Після початку повномасштабної війни майже за чотири роки вони захопили близько 30% Донецької області, не всього Донбасу. І ми зараз контролюємо ще 30%. 32%, якщо бути точними", – сказав Зеленський.

Він акцентував, що Росії вдалося захопити за час повномасштабної війни 30% Донецької області.

"Це багато. Але мільйон людей. Він втратив мільйон людей. Ось ця ціна. І це майже чотири роки", – наголосив президент.

Також Зеленський розповів, що Путін стверджує, що окупує Донбас протягом трьох-чотирьох місяців.

"А саме це він казав американцям, і Білому дому, і представнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу. Він казав, що візьме Донбас за два-три, максимум чотири місяці, до кінця року, він сказав, він візьме", – заявив президент.

На думку Зеленського, росіяни не візьмуть Донбас за цей час.

"Ціна – роки. І мільйон людей, а якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони. Три мільйони трупів. Ось це ціна цього", – зазначив глава держави.