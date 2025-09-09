Путін заявив американцям, що захопить Донбас до кінця року – Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін заявив американцям, що повністю захопить Донбас до кінця поточного року. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу ABC News.
Глава держави пояснив, що Путін не завоював за три роки 70% Донбасу, все це маніпуляції. 11 років тому росіяни окупували Крим та третину Донбасу.
"Після початку повномасштабної війни майже за чотири роки вони захопили близько 30% Донецької області, не всього Донбасу. І ми зараз контролюємо ще 30%. 32%, якщо бути точними", – сказав Зеленський.
Він акцентував, що Росії вдалося захопити за час повномасштабної війни 30% Донецької області.
"Це багато. Але мільйон людей. Він втратив мільйон людей. Ось ця ціна. І це майже чотири роки", – наголосив президент.
Також Зеленський розповів, що Путін стверджує, що окупує Донбас протягом трьох-чотирьох місяців.
"А саме це він казав американцям, і Білому дому, і представнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу. Він казав, що візьме Донбас за два-три, максимум чотири місяці, до кінця року, він сказав, він візьме", – заявив президент.
На думку Зеленського, росіяни не візьмуть Донбас за цей час.
"Ціна – роки. І мільйон людей, а якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони. Три мільйони трупів. Ось це ціна цього", – зазначив глава держави.
- 12 серпня 2025 року Зеленський заявив, що Сили оборони не вийдуть із Донбасу у межах так званого "обміну територіями", про який говорив Трамп.
- 3 вересня президент сказав, що на території Донбасу зосереджена потужна частина української лінії оборони, а Росія за понад три роки повномасштабного вторгнення не спромоглася окупувати навіть 30% однієї області.
Коментарі (0)