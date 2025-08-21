Путін знає, що виходу з Донбасу не буде, але не хоче закінчувати війну – Зеленський

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін знає, що Україна не погодиться на виведення своїх військ з Донбасу, але цілеспрямовано цього вимагає, бо не хоче миру. Таку думку він висловив під час спілкування з журналістами 20 серпня.

"Я пояснив [президенту США Дональду Трампу 18 серпня], чому наші території такі важливі. І я сказав, що Путін хоче нам продати якесь "повітря" – що він не буде на нас наступати, а за це віддайте те, що ви контролюєте. Думаю, це просто його закид і він розуміє, що так воно не буде. Може, на це він і розраховує, бо не хоче закінчувати війну. Заздалегідь дає вам якісь умови, щоб ви їх не могли сприймати", – розповів Зеленський.

Під час цього ж спілкування з пресою президент заявив, що росіянам знадобиться щонайменше чотири роки, аби повністю окупувати Донбас.

Також глава держави зазначив, що засобом тиску на РФ під час переговорів є нинішній економічний стан країни-агресорки.

Через нього, вважає Зеленський, росіяни думають про те, у який спосіб закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе" – і обрали вихід України з Донбасу.