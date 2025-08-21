Щоб окупувати Донбас, росіянам потрібно ще чотири роки – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росіянам знадобиться щонайменше чотири роки, щоб повністю окупувати Донбас. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, перш ніж говорити про те, на що готова Україна, треба дізнатися, на що готова Росія. Наприклад, що стосується Донецької області, то на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава держави пояснив, що від лютого 2022 року росіяни захопили не 69%, а близько третини.

Президент уточнив, що зараз росіяни загалом десь 67-69% тримають. Тобто, за майже чотири роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області.

"І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще чотири роки", – заявив Зеленський.