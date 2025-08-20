FT: Європейці порівняли Донецьку область з Флоридою, Трампа це вразило

Росія вимагає, щоб Україна поступилася територіями у Донецькій та Луганській областях в обмін на заморожування лінії фронту

Переговори у США (Фото: ОП)

Під час переговорів у Вашингтоні європейські лідери порівняли Донецьку область України з американською Флоридою, президента США Дональда Трампа вразила ця аналогія. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Один із каменів спотикання у мирних переговорах – вимога Росії до України поступитися територіями у Донецькій та Луганській областях в обмін на заморожування лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях. Проте Київ наполягає на тому, що не поступиться жодними територіями.

Два співрозмовники FT розповіли, що у понеділок, 18 серпня, у Білому домі президент Володимир Зеленський і європейці порівняли передачу частини Донецької області, що залишилася під контролем Сил оборони, з передачею Трампом східної Флориди.

Вони додали, що президент США був вражений цією аналогією.