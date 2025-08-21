Чтобы оккупировать Донбасс, россиянам нужно еще четыре года – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россиянам понадобится минимум четыре года, чтобы полностью оккупировать Донбасс. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, прежде чем говорить о том, на что готова Украина, надо узнать, на что готова Россия. Например, что касается Донецкой области, то на встрече с президентом США Дональдом Трампом глава государства объяснил, что с февраля 2022 года россияне захватили не 69% региона, а около трети.

Президент уточнил, что сейчас россияне в целом где-то 67-69% держат. То есть, за почти четыре года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области.

"И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, — это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще четыре года", — заявил Зеленский.