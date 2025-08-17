Уповноважена відповіла на вимоги Путіна щодо російської мови та УПЦ МП, про що писали медіа
Вимоги російського диктатора Володимира Путіна надати російській мові статус офіційної та узаконити Українську православну церкву Московського патріархату, про які писали медіа, є неприйнятними. З такою позицією виступила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.
"Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це – зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус", – заявила чиновниця.
За її словами, російська мова є інструментом імперської політики РФ, яким "століттями насаджували меншовартість, знищували українську культуру й намагалися стерти нашу ідентичність", а УПЦ МП – це частина того ж механізму підкорення.
"Тисячі життів віддані на фронті, в наших мирних містах та селах – й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний "мир". Ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні = поступки у питанні свободи", – написала Івановська, зауваживши, що українська "була, є і буде єдиною державною мовою".
Раніше низка західних медіа з посиланням на власні джерела заявили, що з-поміж вимог Путіна, переданих президенту США Дональду Трампу на Алясці, був офіційний статус російської та гарантії "безпеки" російській церкві в Україні. Зокрема, про це писала газета The New York Times.
- У липні Державна служба з етнополітики та свободи совісті зобов’язала Московський патріархат припинити зв’язки з країною-агресором до 18 серпня 2025 року.
- Про перебіг саміту керівника Штатів і диктатора 15 серпня, а також про подальші події читайте в хроніці LIGA.net.
