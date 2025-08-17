Омбудсмен ответила на требования Путина по русскому языку и УПЦ МП, о чем писали медиа

Украинский "был, есть и будет единственным государственным языком", заявила Ивановская

Владимир Путин (Фото: EPA)

Требования российского диктатора Владимира Путина предоставить русскому языку статус официального и узаконить Украинскую православную церковь Московского патриархата, о которых писали медиа, являются неприемлемыми. С такой позицией выступила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

"Эти требования – циничные и неприемлемые. Они не имеют ничего общего с правами человека или свободой выбора. Это – оружие идеологической войны, направленное на подрыв украинской независимости, раскол общества и возвращение нас в колониальный статус", – заявила чиновница.

По ее словам, русский язык является инструментом имперской политики РФ, которым "веками насаждали неполноценность, уничтожали украинскую культуру и пытались стереть нашу идентичность", а УПЦ МП – это часть того же механизма подчинения.

"Тысячи жизней отданы на фронте, в наших мирных городах и селах – и каждая из них доказывает: наш язык, наша вера, наша культура не продаются и не обмениваются на призрачный "мир". Мы должны быть сознательными: уступки в языковом вопросе = уступки в вопросе свободы", – написала Ивановская, отметив, что украинский "был, есть и будет единственным государственным языком".

Ранее ряд западных медиа со ссылкой на собственные источники заявили, что среди требований Путина, переданных президенту США Дональду Трампу на Аляске, был официальный статус русского языка и гарантии "безопасности" русской церкви в Украине. В частности, об этом писала газета The New York Times.