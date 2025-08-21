Зеленський: Путін розуміє, рік – і будуть відчутні проблеми в економіці РФ, два – значно більші

На думку президента, саме через це окупанти думають, у який спосіб закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що засобом тиску на РФ під час переговорів є нинішній економічний стан країни-агресорки. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 20 серпня.

Зеленського запитали: які важелі впливу має Україна, щоб змусити Москву до поступок.

"Все не так погано на полі бою, як описує Росія. Ситуація непроста, складна. У нього [російського диктатора Володимира Путіна] набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт. Те, що він нарощує частину виробництва – факт, але він не зможе його нарощувати достатньо і воно буде падати, якщо так далі підуть справи, – також факт", – відповів президент.

За його словами, деградація російської економіки все одно відбуватиметься: "І він [Путін] це розуміє, думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми, через два будуть значно більші тощо".

Тому, вважає глава держави, росіяни думають про те, у який спосіб закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе".

"Вони [окупанти] собі придумували перемогу, я вважаю, – наш вихід з Донбасу. Я думаю, це те, що вони собі придумали як перемогу – те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави", – підсумував Зеленський.

Під час цього ж заходу президент заявив стосовно вимоги РФ вивести українські війська з Донбасу: "Думаю, це просто його [Путіна] закид і він розуміє, що так воно не буде. Може, на це він і розраховує, бо не хоче закінчувати війну. Заздалегідь дає вам якісь умови, щоб ви їх не могли сприймати".