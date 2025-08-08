Розвідка: Через проблеми шість великих компаній РФ йдуть на скорочення зарплат і робочих днів
Принаймні шість великих компаній РФ, у яких працює понад 800 000 осіб, впровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні та знизили зарплати через економічні проблеми. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
За її даними, найбільший російський виробник цементу "Цемрос" з 1 жовтня 2025-го переводить свої підприємства та керуючі офіси на "чотириденку" через падіння споживання: "За прогнозами, виробництво цементу у РФ у 2025 році зменшиться на 7,5% – до 51,4 млн тонн. Споживання цього року може впасти щонайменше на 12%".
Також, додає СЗР, почалося скорочення персоналу на суднобудівному заводі "Вимпел" у Рибінську, який входить до Об’єднаної суднобудівної корпорації – дефіцит її бюджету перевищив один трильйон рублів (близько $12,5 млрд).
"Автобусобудівний завод ЛіАЗ наприкінці липня перейшов на чотириденний робочий тиждень через падіння попиту на 60%. Раніше аналогічні рішення прийняли ГАЗ, КамАЗ та ПАЗ. АвтоВАЗ розглядає запровадження скороченого тижня з 29 вересня", – повідомили у розвідці.
Тим часом у Санкт-Петербурзі 16% працівників повідомили, що їх змушують іти у відпустку без згоди, у Москві таких випадків більш ніж 20%, у Ростовській області – понад 27%, що свідчить про масштабну практику прихованих простоїв по всій країні, заявляють в українському відомстві.
- Мінфін Росії повідомив, що дефіцит бюджету країни-агресора за сім місяців на чверть перевищив річний план і сягнув 4,88 трлн рублів ($61,44 млрд).
Коментарі (1)
Як у нас там у шістьох великих компаніях??