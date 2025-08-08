Розвідка: Через проблеми шість великих компаній РФ йдуть на скорочення зарплат і робочих днів

Ілюстративне фото: EPA

Принаймні шість великих компаній РФ, у яких працює понад 800 000 осіб, впровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні та знизили зарплати через економічні проблеми. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

За її даними, найбільший російський виробник цементу "Цемрос" з 1 жовтня 2025-го переводить свої підприємства та керуючі офіси на "чотириденку" через падіння споживання: "За прогнозами, виробництво цементу у РФ у 2025 році зменшиться на 7,5% – до 51,4 млн тонн. Споживання цього року може впасти щонайменше на 12%".

Також, додає СЗР, почалося скорочення персоналу на суднобудівному заводі "Вимпел" у Рибінську, який входить до Об’єднаної суднобудівної корпорації – дефіцит її бюджету перевищив один трильйон рублів (близько $12,5 млрд).