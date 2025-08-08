Разведка: Из-за проблем шесть крупных компаний РФ сокращают зарплаты и рабочие дни
По крайней мере шесть крупных компаний РФ, в которых работает более 800 000 человек, ввели четырехдневную рабочую неделю, дополнительные выходные и снизили зарплаты из-за экономических проблем. Об этом сообщает Служба внешней разведки.
По ее данным, крупнейший российский производитель цемента "Цемрос" с 1 октября 2025-го переводит свои предприятия и управляющие офисы на "четырехдневку" из-за падения потребления: "По прогнозам, производство цемента в РФ в 2025 году уменьшится на 7,5% – до 51,4 млн тонн. Потребление в этом году может упасть минимум на 12%".
Также, добавляет СВР, началось сокращение персонала на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию – дефицит ее бюджета превысил один триллион рублей (около $12,5 млрд).
"Автобусостроительный завод ЛиАЗ в конце июля перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на 60%. Ранее аналогичные решения приняли ГАЗ, КамАЗ и ПАЗ. АвтоВАЗ рассматривает введение сокращенной недели с 29 сентября", – сообщили в разведке.
Между тем в Санкт-Петербурге 16% работников сообщили, что их заставляют уходить в отпуск без согласия, в Москве таких случаев более 20%, в Ростовской области – более 27%, что свидетельствует о масштабной практике скрытых простоев по всей стране, заявляют в украинском ведомстве.
- Минфин России сообщил, что дефицит бюджета страны-агрессора за семь месяцев на четверть превысил годовой план и достиг 4,88 трлн рублей ($61,44 млрд).
Як у нас там у шістьох великих компаніях??