Разведка: Из-за проблем шесть крупных компаний РФ сокращают зарплаты и рабочие дни

Иллюстративное фото: EPA

По крайней мере шесть крупных компаний РФ, в которых работает более 800 000 человек, ввели четырехдневную рабочую неделю, дополнительные выходные и снизили зарплаты из-за экономических проблем. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

По ее данным, крупнейший российский производитель цемента "Цемрос" с 1 октября 2025-го переводит свои предприятия и управляющие офисы на "четырехдневку" из-за падения потребления: "По прогнозам, производство цемента в РФ в 2025 году уменьшится на 7,5% – до 51,4 млн тонн. Потребление в этом году может упасть минимум на 12%".

Читайте также Россия находится в глубоком экономическом кризисе. Экономист о влиянии санкций на РФ

Также, добавляет СВР, началось сокращение персонала на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию – дефицит ее бюджета превысил один триллион рублей (около $12,5 млрд).