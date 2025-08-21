Зеленский: Путин понимает, год – и ощутимые проблемы в экономике РФ, два – еще больше

По мнению президента, именно поэтому оккупанты думают, каким образом закончить войну, но с какой-то "победой для себя"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что средством давления на РФ во время переговоров является нынешнее экономическое состояние страны-агрессора. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 20 августа.

Зеленского спросили, какие рычаги влияния имеет Украина, чтобы принудить Москву к уступкам.

"Все не так плохо, на поле боя, как описывает Россия. Ситуация непростая, сложная. У него [российского диктатора Владимира Путина] гораздо больше людей – факт. Оружие – факт. Но экономика его трещит – факт. То, что он наращивает часть производства – факт, но он не сможет его наращивать достаточно и оно будет падать, если так дальше пойдут дела, – также факт", – ответил президент.

По его словам, деградация российской экономики все равно будет происходить: "И он [Путин] это понимает, думаю, что через год у него будут ощутимые проблемы, через два будут значительно большие и так далее".

Поэтому, считает глава государства, россияне думают о том, каким образом закончить войну, но с какой-то "победой для себя".

"Они [оккупанты] себе придумывали победу, я считаю, – наш выход из Донбасса. Я думаю, это то, что они себе придумали как победу – то, что они хотят продавать внутри своего государства", – подытожил Зеленский.

Во время этого же мероприятия президент заявил насчет требования РФ вывести украинские войска с Донбасса: "Думаю, это просто его [Путина] заброс и он понимает, что так оно не будет. Может, на это он и рассчитывает, потому что не хочет заканчивать войну. Заранее дает вам какие-то условия, чтобы вы их не могли воспринимать".