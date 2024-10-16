В Киевском ТЦК заявили об увеличении явки военнообязанных после рейдов
Рейды военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в публичных местах были эффективны, ведь после них явка в военкоматы увеличилась. Об этом в эфире телемарафона сообщила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.
"По работе в публичных местах – эти действия были эффективными. Могу сказать, что явка увеличилась. Кроме того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания нашего гражданского общества, и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", – отметила Козак.
Офицер подчеркнула, что многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК, никогда добровольно туда не прибудут и даже по повестке не придут.
"Поэтому подобные мероприятия оповещения необходимо продолжать – это наша обыденная работа, которая проходит в рамках правового поля по тем нормативно-правовым актам, что позволяют проводить такие мероприятия", — сказала военнослужащая.
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