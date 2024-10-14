Полиция открыла производство в отношении главы Steko Положая, который назвал ТЦК "чмом"

Сергей Положай (Фото: Facebook-аккаунт Положая)

Правоохранители открыли уголовное производство против мужчины, выражавшегося нецензурной лексикой в сторону военного в центре Днепра. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Полицейские не назвали имени мужчины, но, судя по обнародованной информации, речь идет о генеральном директоре Steko Сергее Положае.

По данным правоохранителей, событие произошло 12 октября на площади Шевченко в Днепре. В ходе проверки военно-учетных данных 48-летний мужчина выразился нецензурной лексикой в сторону военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по статье о хулиганстве. Продолжается досудебное расследование.

За это предусмотрен штраф от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.