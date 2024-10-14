Поліція відкрила провадження щодо глави Steko Положая, який назвав ТЦК "чмом"

Сергій Положай (Фото: Facebook-акаунт Положая)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти чоловіка, який висловлювався нецензурною лексикою у бік військового у центрі Дніпра. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

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Поліціянти не назвали імені чоловіка, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про генерального директора Steko Сергія Положая.

За даними правоохоронців, подія мала місце 12 жовтня на площі Шевченка у Дніпрі. Під час перевірки військово-облікових даних 48-річний чоловік висловлювався нецензурною лексикою у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Триває досудове розслідування.

За це передбачено штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий термін.