У Київському ТЦК заявили про збільшення явки військовозобов’язаних після рейдів
Рейди військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в публічних місцях були ефективними, адже після них явка до військкоматів збільшилася. Про це в ефірі телемарафону повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК і СП Лариса Козак.
"Про роботу в публічних місцях – ці дії були ефективними. Можу сказати, що явка збільшилася. Крім того, можливо, це якимось чином посприяло на підвищення свідомості нашого громадянського суспільства, і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", – зазначила Козак.
Офіцерка наголосила, що багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК, ніколи добровільно туди не прибудуть і навіть за повісткою не прийдуть.
"Тому подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати – це наша буденна робота, яка відбувається в межах правового поля за тими нормативно-правовими актами, що дозволяють проводити такі заходи", – сказала військовослужбовиця.
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