Зеленский подписал закон, разрешающий быть офицерами ВСУ иностранцам

Раньше такие люди могли находиться на рядовых и сержантских должностях

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.

Раньше такие люди могли находиться на рядовых и сержантских должностях.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что такое нововведение нужно из-за тяжелой ситуации на фронте, требующей увеличения численности украинской армии. Привлекать к службе планируют не только благодаря мобилизации, но и добровольцев, в том числе иностранцев, имеющих военный опыт.

Верховная Рада поддержала этот закон во втором чтении 10 октября.