Зеленский подписал закон, разрешающий быть офицерами ВСУ иностранцам
Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.
Раньше такие люди могли находиться на рядовых и сержантских должностях.
В пояснительной записке законопроекта отмечается, что такое нововведение нужно из-за тяжелой ситуации на фронте, требующей увеличения численности украинской армии. Привлекать к службе планируют не только благодаря мобилизации, но и добровольцев, в том числе иностранцев, имеющих военный опыт.
Верховная Рада поддержала этот закон во втором чтении 10 октября.
- 20 августа 2024 года Рада приняла закон №9585 о правовом статусе для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих на стороне Украины.
- В частности, документ разрешает таким лицам оформлять временные виды на жительство или иммигрировать, даже если их документы уже утратили силу, а также урегулировать свой правовой статус пребывания в Украине.