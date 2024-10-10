Иностранцы смогут занимать офицерские должности в ВСУ: Рада приняла закон

Соответствующие изменения внесены в закон №12023 о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства

Иностранный легион (Фото: Генштаб ВСУ)

Верховная Рада на заседании 10 октября приняла в целом внесение изменений в закон №12023 о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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В частности, изменениями предлагается разрешить иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии и Государственной спецслужбе транспорта.

В пояснительной записке отмечается, что это нужно из-за тяжелой ситуации на фронте, требующей увеличения численности армии. Привлекать к службе планируют не только через мобилизацию, но и через добровольцев, в том числе имеющих военный опыт среди иностранцев.

20 августа 2024 года Рада приняла закон №9585 о правовом статусе для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих на стороне Украины.

В частности, документ позволяет таким лицам оформлять временные виды на жительство или иммигрировать, даже если их документы уже утратили силу, а также урегулировать свой правовой статус пребывания в Украине.