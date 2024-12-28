В Україні спрощують видачу ВНЖ іноземцям-військовим та волонтерам

У Міноборони зазначили, що уточнили підставу для видачі ВНЖ іноземцям

Український та іноземний солдати (Фото: Генштаб ЗСУ)

Кабмін затвердив новий порядок видачі посвідок на тимчасове проживання в Україні (ВНЖ) іноземцям, які допомагають Силам оборони у відбитті російської агресії, та волонтерам. Про це повідомили в Міноборони.

Йдеться про постанову "Про затвердження Порядку отримання інформації, необхідної для оформлення подання для видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства".

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що Міноборони уточнило підставу для видачі ВНЖ.

За його словами, завдяки рішенню уряду більш захищеними стануть, зокрема, волонтери-іноземці, які надають стрілецьку, тактичну, медичну та інші види допомоги українському війську.

Також документ посилює захист іноземців, які мінімум шість місяців перебувають на фронті та воюють проти Росії разом зі Збройними Силами України.

Зазначається, що документ визначає:

→ механізм отримання інформації про іноземців або осіб без громадянства, які надають/надавали допомогу військовим підрозділам в районах ведення бойових дій;

→ вимоги до звернення іноземця або особи без громадянства (чи їх представника);

→ порядок та строки розгляду Міноборони та Міністерством внутрішніх справ зазначеного звернення;

→ оформлення командиром інформаційної довідки, яка підтверджує факт надання допомоги військовим підрозділам, перебування в районах бойових дій, спільне виконання бойових або службових завдань;

→ механізм направлення до Державної міграційної служби документів, які є підставою для видачі ВНЖ та повідомлення про це особи.

У Міноборони додали, що нова підстава для видачі посвідки на тимчасове проживання передбачена законом від 20.08.2024 № 3897-ІХ.

30 травня Кабмін заявив, що люди, які хочуть отримати громадянство України, повинні скласти іспити з основ Конституції та історії країни.

20 серпня ВРУ ухвалила закон, за яким іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати громадянство.