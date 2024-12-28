В Украине упрощают выдачу ВНЖ иностранцам-военным и волонтерам

В Минобороны отметили, что уточнили основание для выдачи ВНЖ иностранцам

Украинский и иностранный солдаты (Фото: Генштаб ВСУ)

Кабмин утвердил новый порядок выдачи вида на временное проживание в Украине (ВНЖ) иностранцам, помогающим Силам обороны в отражении российской агрессии, и волонтерам. Об этом сообщили в Минобороны.

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Речь идет о постановлении "Об утверждении Порядка получения информации, необходимой для оформления представления для выдачи вида на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства".

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что Минобороны уточнило основание для выдачи ВНЖ.

По его словам, благодаря решению правительства более защищенными станут, в частности, волонтеры-иностранцы, оказывающие стрелковую, тактическую, медицинскую и другие виды помощи украинским войскам.

Также документ усиливает защиту иностранцев, которые минимум шесть месяцев находятся на фронте и сражаются против России вместе с Вооруженными Силами Украины.

Отмечается, что документ определяет:

→ механизм получения информации об иностранцах или лицах без гражданства, которые оказывали/оказывают помощь военным подразделениям в районах ведения боевых действий;

→ требования к обращению иностранца или лица без гражданства (или их представителя);

→ порядок и сроки рассмотрения Минобороны и Министерством внутренних дел указанного обращения;

→ оформление командиром информационной справки, подтверждающей факт оказания помощи военным подразделениям, пребывания в районах боевых действий, совместное выполнение боевых или служебных задач;

→ механизм направления в Государственную миграционную службу документов, которые являются основанием для выдачи ВНЖ и уведомления об этом лица.

В Минобороны добавили, что новое основание для выдачи вида на временное проживание предусмотрено законом от 20.08.2024 № 3897-ІХ.

30 мая Кабмин заявил, что люди, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции и истории страны.

20 августа ВРУ приняла закон, согласно которому иностранцы, воюющие за Украину, смогут получить гражданство.