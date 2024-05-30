Для получения украинского гражданства нужно будет сдать экзамены по истории и Конституции

Это только "принципиальное решение", все остальные нюансы примут позже

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Теперь люди, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции и истории страны, сообщил Кабинет министров.

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Новшество касается следующих лиц:

→ иностранцев;

→ лиц без гражданства;

→ тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).

При этом для проведения экзаменов требуется принятие и внедрение ряда приказов и положений, организационных мероприятий, а принято только "принципиальное решение", пояснило правительство.

Чтобы зарегистрироваться на экзамен, нужно будет создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме, детальный алгоритм Кабмин анонсирует "позже".

Планируется такая разбивка заданий: 20 будут касаться основ Конституции, 25 – истории Украины.

Чтобы обеспечить прозрачность, экзамен будут фиксировать на видео, а в случае успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты, подытоживает правительство.

История с введением экзаменов началась еще в мае 2022 года — тогда на сайте президента появилась соответствующая петиция, затем набравшая более 26 000 голосов (требуется минимум 25 000). 8 июля Зеленский, отвечая на петицию, поручил Кабмину заняться этим вопросом.

28 июля Рада получила законопроект авторства премьера Дениса Шмыгаля с предложениями изменить условия получения гражданства Украины. 18 октября Рада проголосовала законопроект в первом чтении.

21 марта 2023-го Рада поддержала законопроект во втором чтении и в целом, а уже 21 апреля Зеленский подписал этот закон.

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