Для получения украинского гражданства нужно будет сдать экзамены по истории и Конституции
Теперь люди, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции и истории страны, сообщил Кабинет министров.
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Новшество касается следующих лиц:
→ иностранцев;
→ лиц без гражданства;
→ тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).
При этом для проведения экзаменов требуется принятие и внедрение ряда приказов и положений, организационных мероприятий, а принято только "принципиальное решение", пояснило правительство.
Чтобы зарегистрироваться на экзамен, нужно будет создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме, детальный алгоритм Кабмин анонсирует "позже".
Планируется такая разбивка заданий: 20 будут касаться основ Конституции, 25 – истории Украины.
Чтобы обеспечить прозрачность, экзамен будут фиксировать на видео, а в случае успешной сдачи участники получат соответствующие сертификаты, подытоживает правительство.
- История с введением экзаменов началась еще в мае 2022 года — тогда на сайте президента появилась соответствующая петиция, затем набравшая более 26 000 голосов (требуется минимум 25 000). 8 июля Зеленский, отвечая на петицию, поручил Кабмину заняться этим вопросом.
- 28 июля Рада получила законопроект авторства премьера Дениса Шмыгаля с предложениями изменить условия получения гражданства Украины. 18 октября Рада проголосовала законопроект в первом чтении.
- 21 марта 2023-го Рада поддержала законопроект во втором чтении и в целом, а уже 21 апреля Зеленский подписал этот закон.
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