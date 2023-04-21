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Для получения украинского гражданства нужно будет сдать экзамены: Зеленский подписал закон

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 20:37
Для получения украинского гражданства нужно будет сдать экзамены: Зеленский подписал закон - Фото
Паспорт (Фото - depositphotos.com)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о необходимости сдачи трех экзаменов для получения украинского гражданства. Об этом сообщается на сайте парламента.

Речь идет о законопроекте №7606 авторства премьер-министра Дениса Шмыгаля, предусматривающем сдачу комплексного экзамена по основам Конституции, украинскому языку и истории для тех, кто желает получить украинское гражданство.

На сайте Рады сказано, что Зеленский подписал закон сегодня, 21 апреля.

Определенным категориям можно будет сдать экзамен по основам Конституции, украинскому языку и истории в течение двух лет с момента получения украинского паспорта.

Это касается людей, у которых есть выдающиеся заслуги перед Украиной или же их принятие в гражданство представляет государственный интерес. Также это касается тех, кто на законных основаниях служит по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Государственной спецслужбе транспорта.

  • 8 июля 2022-го Зеленский, отвечая на петицию о введении экзаменов для получения гражданства Украины, поручил Кабмину заняться этим вопросом.
  • 28 июля Рада получила законопроект авторства премьера Дениса Шмыгаля с предложениями изменить условия получения гражданства Украины.
  • 18 октября Рада проголосовала за основу законопроект. 21 марта 2023-го Рада поддержала законопроект во втором чтении и в целом.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский история гражданство украинский язык экзамен
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