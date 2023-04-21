Для получения украинского гражданства нужно будет сдать экзамены: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о необходимости сдачи трех экзаменов для получения украинского гражданства. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Речь идет о законопроекте №7606 авторства премьер-министра Дениса Шмыгаля, предусматривающем сдачу комплексного экзамена по основам Конституции, украинскому языку и истории для тех, кто желает получить украинское гражданство.

На сайте Рады сказано, что Зеленский подписал закон сегодня, 21 апреля.

Определенным категориям можно будет сдать экзамен по основам Конституции, украинскому языку и истории в течение двух лет с момента получения украинского паспорта.

Это касается людей, у которых есть выдающиеся заслуги перед Украиной или же их принятие в гражданство представляет государственный интерес. Также это касается тех, кто на законных основаниях служит по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Государственной спецслужбе транспорта.

8 июля 2022-го Зеленский, отвечая на петицию о введении экзаменов для получения гражданства Украины, поручил Кабмину заняться этим вопросом.

28 июля Рада получила законопроект авторства премьера Дениса Шмыгаля с предложениями изменить условия получения гражданства Украины.

18 октября Рада проголосовала за основу законопроект. 21 марта 2023-го Рада поддержала законопроект во втором чтении и в целом.

Оксана Житнюк

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