Дія дозволить одружитися онлайн – приймають заявки на бета-тест функції

Голова Мінцифри Федоров анонсує, що свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію

Ілюстративне фото: Depositphotos

Українці можуть доєднатися до бета-тесту функції реєстрації шлюбу у державному застосунку "Дія". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових", – написав він.

За словами Федорова, система запропонує вільні дати для церемонії по відеозв'язку, але не раніше, ніж за п'ять днів до процедури.

Після цього свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію, а фізичний документ можна буде замовити доставленням Укрпоштою або забрати у її відділенні, пояснив посадовець.

Долучитися до бета-тестування можуть пари, які є:

→ повнолітніми громадянами України;

→ мають ідентифікаційний код;

→ ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії;

→ неодружені або офіційно розлучені.

Фото: Михайло Федоров

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