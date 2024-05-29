Дія дозволить одружитися онлайн – приймають заявки на бета-тест функції
Українці можуть доєднатися до бета-тесту функції реєстрації шлюбу у державному застосунку "Дія". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
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"Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить Дії. Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових", – написав він.
За словами Федорова, система запропонує вільні дати для церемонії по відеозв'язку, але не раніше, ніж за п'ять днів до процедури.
Після цього свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію, а фізичний документ можна буде замовити доставленням Укрпоштою або забрати у її відділенні, пояснив посадовець.
Долучитися до бета-тестування можуть пари, які є:
→ повнолітніми громадянами України;
→ мають ідентифікаційний код;
→ ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії;
→ неодружені або офіційно розлучені.
- На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про пошкоджене майно від агресії РФ.
- У Дії знову запрацювали послуги для водіїв – заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто.
- Щодо ідеї електронного оновлення військово-облікових даних через Дію, наразі невідомо, яким буде механізм звіряння цих даних.
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