Дия позволит жениться онлайн – принимают заявки на бета-тест функции

Глава Минцифры Федоров анонсирует, что свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дию

Иллюстративное фото: Depositphotos

Украинцы могут присоединиться к бета-тесту функции регистрации брака в государственном приложении "Дия". Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не нужно будет никуда ходить – хватит Дии. Услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, а также для военных", – написал он.

По словам Федорова, система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше, чем за пять дней до процедуры.

После этого свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дию, а физический документ можно будет заказать доставкой Укрпоштой или забрать в ее отделении, пояснил чиновник.

Присоединиться к бета-тестированию могут пары, которые являются:

→ совершеннолетними гражданами Украины;

→ имеют идентификационный код;

→ ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дие;

→ холостые или официально разведенные.

Фото: Михаил Федоров

Читайте также: Как быстро создать электронную подпись в Приват24 и Дии: подробная инструкция