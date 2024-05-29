Дия позволит жениться онлайн – принимают заявки на бета-тест функции
Украинцы могут присоединиться к бета-тесту функции регистрации брака в государственном приложении "Дия". Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
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"Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не нужно будет никуда ходить – хватит Дии. Услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, а также для военных", – написал он.
По словам Федорова, система предложит свободные даты для церемонии по видеосвязи, но не раньше, чем за пять дней до процедуры.
После этого свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дию, а физический документ можно будет заказать доставкой Укрпоштой или забрать в ее отделении, пояснил чиновник.
Присоединиться к бета-тестированию могут пары, которые являются:
→ совершеннолетними гражданами Украины;
→ имеют идентификационный код;
→ ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дие;
→ холостые или официально разведенные.
- На портале "Дия" теперь можно подать заявление о поврежденном имуществе от агрессии РФ.
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- Что касается идеи электронного обновления военно-учетных данных через Дию, то неизвестно, каким будет механизм сверки этих данных.
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