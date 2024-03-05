ТЦК про електронний військовий облік: Поки що невідомо, яким буде механізм звірки даних через Дію

Істомін вважає, що скільки б не вносили дані в електронну базу – "вони будуть недостовірні"

Військкомат. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ STANISLAV KOZLIUK)

У контексті електронного оновлення військово-облікових даних через Дію, наразі невідомо, яким буде механізм звіряння цих даних. Про це повідомив представник Полтавського обласного територіального центру комплектування (військкомату) Роман Істомін в інтерв'ю Телеграфу.

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На запитання журналіста, чи поліпшить ситуацію мобілізаційного процесу пропозиція впровадити електронне оновлення військово-облікових даних через Дію, Істомін зазначив, що на сьогодні депутати внесли вже понад 4000 поправок й не відомо, що буде відкинуте, а що затверджене.

"Поки що невідомо, яким буде механізм звірки даних через Дію", – констатував він.

За словами представника Полтавського військкомату, в Україні ще з 2019 року впроваджується електронна база даних для зберігання інформації щодо призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг".

"Виконано велику роботу, але ще не всі дані оцифровані, деякі зберігають у паперовому вигляді. Та який сенс з того, якщо громадянин надав свою адресу п’ять років тому й після цього виїхав до іншого міста чи взагалі за кордон і не став на військовий облік?", – зауважив Істомін та наголосив, що скільки б не вносили ті дані в електронну базу – "вони будуть недостовірні".

Він зазначив, що мета ТЦК укомплектоване боєздатне українське військо й не принципово, яким чином будуть комплектуватись ЗСУ — за контрактом чи за мобілізацією.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися, зважаючи на відповідні правки.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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