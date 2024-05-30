Для отримання українського громадянства треба буде скласти іспити з історії та Конституції
Відтепер люди, які хочуть отримати громадянство України, повинні скласти іспити з основ Конституції та історії країни. Водночас зараз є лише "принципове рішення", повідомив Кабінет міністрів.
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Нововведення стосується наступних осіб:
→ іноземців;
→ осіб без громадянства;
→ тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).
Водночас для проведення іспитів потрібно ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, а наразі ухвалено лише "принципове рішення", пояснив уряд.
Щоб зареєструватися на екзамен, потрібно буде створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм Кабмін анонсує "згодом".
Планується така розбивка завдань: 20 стосуватимуться основ Конституції, 25 – історії України.
Щоб забезпечити прозорість, іспит фіксуватимуть на відео, а у разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати, підсумовує уряд.
- Історія з введенням іспитів почалася ще у травні 2022 року — тоді на сайті президента з'явилася відповідна петиція, яка потім набрала понад 26 000 голосів (потрібно мінімум 25 000). 8 липня президент Зеленський, відповідаючи на петицію, доручив Кабміну зайнятися цим питанням.
- 28 липня Рада отримала законопроєкт авторства прем'єра Дениса Шмигаля із пропозиціями змінити умови набуття громадянства України. 18 жовтня Рада проголосувала законопроєкт у першому читанні.
- 21 березня 2023-го Рада підтримала законопроєкт у другому читанні та в цілому, а вже 21 квітня Зеленський підписав цей закон.
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