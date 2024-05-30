Для отримання українського громадянства треба буде скласти іспити з історії та Конституції

Це лише "принципове рішення", всі інші нюанси ухвалять згодом

Ілюстративне фото: Depositphotos

Відтепер люди, які хочуть отримати громадянство України, повинні скласти іспити з основ Конституції та історії країни. Водночас зараз є лише "принципове рішення", повідомив Кабінет міністрів.

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Нововведення стосується наступних осіб:

→ іноземців;

→ осіб без громадянства;

→ тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

Водночас для проведення іспитів потрібно ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, а наразі ухвалено лише "принципове рішення", пояснив уряд.

Щоб зареєструватися на екзамен, потрібно буде створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм Кабмін анонсує "згодом".

Планується така розбивка завдань: 20 стосуватимуться основ Конституції, 25 – історії України.

Щоб забезпечити прозорість, іспит фіксуватимуть на відео, а у разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати, підсумовує уряд.

Історія з введенням іспитів почалася ще у травні 2022 року — тоді на сайті президента з'явилася відповідна петиція, яка потім набрала понад 26 000 голосів (потрібно мінімум 25 000). 8 липня президент Зеленський, відповідаючи на петицію, доручив Кабміну зайнятися цим питанням.

28 липня Рада отримала законопроєкт авторства прем'єра Дениса Шмигаля із пропозиціями змінити умови набуття громадянства України. 18 жовтня Рада проголосувала законопроєкт у першому читанні.

21 березня 2023-го Рада підтримала законопроєкт у другому читанні та в цілому, а вже 21 квітня Зеленський підписав цей закон.

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