Множинне громадянство. У Міннац'єдності розповіли про плюси законопроєкту для українців
Законопроєкт №11469 про множинне громадянство має на меті зберегти зв'язки України з її громадянами, які отримали паспорти інших країн. Про це повідомив очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов. Невдовзі відбудеться голосування за законопроєкт у другому читанні.
Міністр зазначив, що мета законопроєкту – забезпечити людям, які хочуть залишатися частиною української нації та зберегти громадянство, можливість зробити це на офіційному рівні.
"Законопроєкт №11469 – це відповідь на реальність, яка вже існує, і водночас – один із важливих кроків до збереження зв’язку з мільйонами українців у світі. Кожен українець, де б він не був, отримає користь з прийняття та впровадження закону. І українці вдома, і українці поза межами отримають плюси від множинного громадянства", – сказав він.
Для громадян України законопроєктом передбачено:
— легалізацію у разі вже наявного іноземного громадянства;
— офіційне право отримання іноземного громадянства зі збереженням українського (крім громадянства РФ).
Для громадян інших країн:
— право набуття громадянства України за етнічним походженням за скороченою процедурою;
— право набуття громадянства України іноземцями за новою процедурою;
— право не відмовлятися від "свого" громадянства (крім громадянства РФ);
— право набуття за спрощеною процедурою у разі проходження військової служби в Україні;
— набуття можливе, якщо особу переслідують у її країні з політичних мотивів.
- Законопроєкт про множинне громадянство ініціював президент Володимир Зеленський. Документ, зокрема, визначає, громадяни яких країн можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку.
- 20 серпня 2024 року ВР ухвалила закон, за яким іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати громадянство.
- 28 грудня стало відомо, що Кабмін затвердив новий порядок видавання посвідок на тимчасове проживання в Україні іноземцям, які допомагають Силам оборони у відбитті російської агресії, та волонтерам.
- 3 лютого 2025 року Зеленський підписав закон про отримання громадянства дружинами й чоловіками військових.