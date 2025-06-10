Множинне громадянство. У Міннац'єдності розповіли про плюси законопроєкту для українців

Законопроєктом про множинне громадянство передбачається збереження зв'язку України з її громадянами, які вже мають інші паспорти

Олексій Чернишов (Фото: Міністерство єдності)

Законопроєкт №11469 про множинне громадянство має на меті зберегти зв'язки України з її громадянами, які отримали паспорти інших країн. Про це повідомив очільник Міністерства національної єдності Олексій Чернишов. Невдовзі відбудеться голосування за законопроєкт у другому читанні.

Міністр зазначив, що мета законопроєкту – забезпечити людям, які хочуть залишатися частиною української нації та зберегти громадянство, можливість зробити це на офіційному рівні.

"Законопроєкт №11469 – це відповідь на реальність, яка вже існує, і водночас – один із важливих кроків до збереження зв’язку з мільйонами українців у світі. Кожен українець, де б він не був, отримає користь з прийняття та впровадження закону. І українці вдома, і українці поза межами отримають плюси від множинного громадянства", – сказав він.

Для громадян України законопроєктом передбачено:

— легалізацію у разі вже наявного іноземного громадянства;

— офіційне право отримання іноземного громадянства зі збереженням українського (крім громадянства РФ).

Для громадян інших країн:

— право набуття громадянства України за етнічним походженням за скороченою процедурою;

— право набуття громадянства України іноземцями за новою процедурою;

— право не відмовлятися від "свого" громадянства (крім громадянства РФ);

— право набуття за спрощеною процедурою у разі проходження військової служби в Україні;

— набуття можливе, якщо особу переслідують у її країні з політичних мотивів.