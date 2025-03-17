Глава Мін'єдності впевнений, що закон про множинне громадянство ухвалять до кінця року

Олексій Чернишов (Фото: пресслужба Кабміну)

Міністр національної єдності Олексій Чернишов вважає, що закон про множинне громадянство буде ухвалено до кінця року. Росіяни не зможуть отримати український паспорт, заявив він в інтерв'ю BBC Україна.

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"Я впевнений, що цього року цей закон має і буде ухвалений", – сказав Чернишов.

Зараз, за його словами, закон про множинне громадянство блокується через складні процедури отримання українського громадянства, зокрема, через вимогу складати численні іспити, що ускладнює процес, а також через проблему з визнанням подвійного громадянства.

"Сьогодні, на жаль, за чинним законодавством, якщо ти фактично отримуєш паспорт іншої країни – ти припиняєш у легальний спосіб вважатися громадянином України. Багато українців не здають паспорт і не виходять з українського громадянства, але це має бути врегульовано. І закон в цьому році це врегулює", – висловився міністр.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть громадяни країни-агресорки отримати український паспорт, Чернишов сказав: "Безумовно, країна-агресор виключена в проєкті закону. Вони не можуть набувати громадянство, і це, на мій погляд, абсолютно логічно й очевидно".

Законопроєкт про множинне громадянство ініціював президент Володимир Зеленський. Документ, зокрема, визначає, громадяни яких країн можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку.

20 серпня 2024 року ВР ухвалила закон, за яким іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати громадянство.

28 грудня стало відомо, що Кабмін затвердив новий порядок видавання посвідок на тимчасове проживання в Україні іноземцям, які допомагають Силам оборони у відбитті російської агресії, та волонтерам.

3 лютого 2025 року Зеленський підписав закон про отримання громадянства дружинами й чоловіками військових.