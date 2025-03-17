Глава Мін'єдності впевнений, що закон про множинне громадянство ухвалять до кінця року
Олексій Чернишов (Фото: пресслужба Кабміну)

Міністр національної єдності Олексій Чернишов вважає, що закон про множинне громадянство буде ухвалено до кінця року. Росіяни не зможуть отримати український паспорт, заявив він в інтерв'ю BBC Україна.

"Я впевнений, що цього року цей закон має і буде ухвалений", – сказав Чернишов.

Зараз, за його словами, закон про множинне громадянство блокується через складні процедури отримання українського громадянства, зокрема, через вимогу складати численні іспити, що ускладнює процес, а також через проблему з визнанням подвійного громадянства.

"Сьогодні, на жаль, за чинним законодавством, якщо ти фактично отримуєш паспорт іншої країни – ти припиняєш у легальний спосіб вважатися громадянином України. Багато українців не здають паспорт і не виходять з українського громадянства, але це має бути врегульовано. І закон в цьому році це врегулює", – висловився міністр.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть громадяни країни-агресорки отримати український паспорт, Чернишов сказав: "Безумовно, країна-агресор виключена в проєкті закону. Вони не можуть набувати громадянство, і це, на мій погляд, абсолютно логічно й очевидно".

  • Законопроєкт про множинне громадянство ініціював президент Володимир Зеленський. Документ, зокрема, визначає, громадяни яких країн можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку.
  • 20 серпня 2024 року ВР ухвалила закон, за яким іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати громадянство.
  • 28 грудня стало відомо, що Кабмін затвердив новий порядок видавання посвідок на тимчасове проживання в Україні іноземцям, які допомагають Силам оборони у відбитті російської агресії, та волонтерам.
  • 3 лютого 2025 року Зеленський підписав закон про отримання громадянства дружинами й чоловіками військових.
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