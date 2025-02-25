За позбавлення Маска громадянства виступили понад 230 000 жителів Канади

Мільярдер та чиновник у відповідь заявив, що "Канада – не справжня країна"

Ілон Маск (Фото: EPA)

Понад 230 000 канадців підписали петицію до прем'єр-міністра країни з проханням анулювати громадянство й паспорт мільярдера та чиновника США Ілона Маска. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Маска звинувачують тому, що він приєднався до "іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади", та брав участь у "діяльності, яка суперечить національним інтересам" країни.

Маск має громадянства Південної Африки (за місцем народження), Канади (через матір) та Сполучених Штатів (за натуралізацією). Він очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа, який закликає Канаду стати 51-м Штатом і наполягає на високих митах для країни.

У відповідь на петицію Маск написав у соцмережах: "Канада – не справжня країна". Бізнесмен неодноразово критикував й висміював прем'єра країни Джастіна Трюдо й водночас підтримував лідера консерваторів П'єра Полієва.

Автором петиції проти Маска виступив Чарлі Ангус, канадський парламентар і критик Маска. У тексті чиновника США також звинувачують у використанні його багатства і влади для впливу на вибори у Канаді.

WP з посиланням на експертів пише, що петиція навряд чи буде схвалена, оскільки у Канаді діють жорсткі закони стосовно анулювання громадянства, але водночас вона показує настрої у країні, де жителі бойкотують американські продукти, скасовують поїздки до Америки та політизують спортивні події у відповідь на погрози Трампа.

Зокрема, минулого тижня, коли Канада обіграла Штати у фіналі хокейного турніру 4 Nations Face-Off, прем'єр Трюдо написав у соцмережах: "Ви не можете забрати нашу країну – і ви не можете забрати нашу гру".