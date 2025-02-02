Трамп: Без субсидій США Канада перестане існувати як життєздатна країна, їй слід стати штатом
Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, і їй слід стати 51-м штатом. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що США платять сотні мільярдів доларів для субсидування Канади, й заявив, що на це немає причин.

Президент США вважає, що його країні не потрібно нічого з того, що має Канада.

"Ми [Штати] маємо необмежену енергію, нам слід виробляти наші власні машини, і [ми] маємо більше деревини, ніж ми коли-небудь зможемо використати. Без цієї величезної субсидії Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстко, але правда! Тому Канаді слід стати нашим заповітним 51-м штатом", – написав політик.

За його словами, у цьому випадку канадський народ матиме "набагато нижчі податки й набагато кращий військовий захист" та жодних мит.

  • 31 січня президент США оголосив про введення мит проти Канади та Мексики. Запрацюють вони із 4 лютого. Натомість прем'єр Канади Трюдо і президентка Мексики Шейнбаум оголосили про введення мит у відповідь.
  • Канада є найбільшим національним покупцем американських товарів, торгівля між країнами складає понад $900 млрд на рік.
  • Центральний Банк Канади попередньо оцінив у 2,5% сповільнення зростання своєї економіки у перший рік, та у 1,5% у другий рік цієї торгівельної війни зі США.
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