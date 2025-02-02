Канада та Мексика оголосили про введення мит проти США у відповідь на заходи Трампа

Прем'єр-міністр Канади закликав громадян віддавати перевагу місцевим продуктам і не відпочивати у США

Джастін Трюдо (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосили про введення мит у відповідь для США. Про це вони повідомили у соцмережі 1 лютого.

На пресконференції Трюдо заявив, що проти США буде введено 25% мита на суму 155 млрд канадських доларів ($107 млрд). Водночас електроенергія, нафта та природний газ, які США імпортують із Канади, будуть оподатковуватися за ставкою 10%.

Також під мита на 30 млрд канадських доларів ($20,6 млрд) потрапляють американський алкоголь, зокрема пиво й вино, а також фрукти й інші продукти. Мита набудуть чинності у вівторок, 4 лютого, коли почнуть діяти й тарифи від США.

$125 млрд канадських доларів ($86 млрд), що залишилися, набудуть чинності через 21 день.

Трюдо також закликав канадців відмовитися від відпусток у США та купувати більше місцевих продуктів.

"Це матиме реальні наслідки для вас, американського народу... Дії, здійснені Білим домом, роз'єднали нас, а не об'єднали", – сказав Трюдо.

Президентка Мексики повідомила у соцмережі, що доручила міністру економіки запровадити тарифні й нетарифні заходи для захисту інтересів Мексики. Її повідомлення прозвучало в контексті звинувачень США у нібито наявності об'єднань зі злочинними організаціями та намірах втручання на свою територію.

"Якби уряд США та його відомства хотіли знайти рішення щодо серйозного споживання фентанілу в їхній країні, вони могли б, наприклад, боротися з продажем наркотиків на вулицях своїх головних міст, чого вони не роблять, і відмиванням грошей цією незаконною діяльністю, що завдала такої шкоди її населенню", – заявила Шейнбаум.

За її словами, тарифні заходи – це "план Б" країни.