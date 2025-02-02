Канада та Мексика оголосили про введення мит проти США у відповідь на заходи Трампа
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосили про введення мит у відповідь для США. Про це вони повідомили у соцмережі 1 лютого.
На пресконференції Трюдо заявив, що проти США буде введено 25% мита на суму 155 млрд канадських доларів ($107 млрд). Водночас електроенергія, нафта та природний газ, які США імпортують із Канади, будуть оподатковуватися за ставкою 10%.
Також під мита на 30 млрд канадських доларів ($20,6 млрд) потрапляють американський алкоголь, зокрема пиво й вино, а також фрукти й інші продукти. Мита набудуть чинності у вівторок, 4 лютого, коли почнуть діяти й тарифи від США.
$125 млрд канадських доларів ($86 млрд), що залишилися, набудуть чинності через 21 день.
Трюдо також закликав канадців відмовитися від відпусток у США та купувати більше місцевих продуктів.
"Це матиме реальні наслідки для вас, американського народу... Дії, здійснені Білим домом, роз'єднали нас, а не об'єднали", – сказав Трюдо.
Президентка Мексики повідомила у соцмережі, що доручила міністру економіки запровадити тарифні й нетарифні заходи для захисту інтересів Мексики. Її повідомлення прозвучало в контексті звинувачень США у нібито наявності об'єднань зі злочинними організаціями та намірах втручання на свою територію.
"Якби уряд США та його відомства хотіли знайти рішення щодо серйозного споживання фентанілу в їхній країні, вони могли б, наприклад, боротися з продажем наркотиків на вулицях своїх головних міст, чого вони не роблять, і відмиванням грошей цією незаконною діяльністю, що завдала такої шкоди її населенню", – заявила Шейнбаум.
За її словами, тарифні заходи – це "план Б" країни.
- 21 січня повідомлялося, що Трамп розглядає введення 25%-х мит проти Канади й Мексики з 1 лютого.
- 31 січня президент США оголосив про введення мит проти Канади та Мексики. Запрацюють вони із 4 лютого.
- 1 лютого Трамп заявив, що запровадить мито на товари з Євросоюзу. За його словами, ЄС жахливо поводився зі США.