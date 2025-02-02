Канада и Мексика объявили о введении пошлин против США в ответ на меры Трампа

Премьер-министр Канады призвал граждан отдавать предпочтению местным продуктам и не отдыхать в США

Джастин Трюдо (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявили о введении ответных пошлин для США. Об этом они сообщили в соцсети 1 февраля.

На пресс-конференции Трюдо заявил, что против США будут введены 25%-е пошлины на сумму 155 млрд канадских долларов ($107 млрд). В то же время электроэнергия, нефть и природный газ, которые США импортируют из Канады, будут облагаться налогом по ставке 10%.

Также под пошлины на 30 млрд канадских долларов ($20,6 млрд) попадают американский алкоголь, в том числе пиво и вино, а также фрукты и другие продукты. Пошлины вступят в силу во вторник 4 февраля, когда начнут действовать и тарифы от США.

Оставшиеся $125 млрд канадских долларов ($86 млрд) вступят в силу через 21 день.

Трюдо также призвал канадцев отказаться от отпусков в США и покупать больше местных продуктов.

"Это повлечет реальные последствия для вас, американского народа... Действия, предпринятые Белым домом, разъединили нас, а не объединили", – сказал Трюдо.

Президент Мексики сообщила в соцсети, что поручила министру экономики ввести тарифные и нетарифные меры для защиты интересов Мексики. Ее сообщение прозвучало в контексте обвинений США в якобы наличии союзов с преступными организациями и намерениях вмешательства на свою территорию.

"Если бы правительство США и его ведомства хотели решить проблему серьезного потребления фентанила в их стране, они могли бы, например, бороться с продажей наркотиков на улицах своих главных городов, чего они не делают, и отмыванием денег этой незаконной деятельностью, нанесшей такой ущерб ее населению", – заявила Шейнбаум.

По ее словам, тарифные меры – это "план Б" страны.