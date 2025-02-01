"Они ужасно обращались с нами". Трамп заявил, что введет пошлины на товары из Евросоюза

"У нас огромный дефицит с ЕС. Так что мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС", – сказал американский президент

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении наложить пошлины на товары из стран Евросоюза. Об этом он заявил в общении с журналистами в Овальном кабинете.

"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался", – сказал Трамп.

По его словам, европейцы "не хотят американские автомобили и не берут сельскохозяйственную продукцию".

"Они, по сути, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Так что мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС", – подчеркнул американский лидер.