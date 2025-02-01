"Они ужасно обращались с нами". Трамп заявил, что введет пошлины на товары из Евросоюза
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении наложить пошлины на товары из стран Евросоюза. Об этом он заявил в общении с журналистами в Овальном кабинете.
"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался", – сказал Трамп.
По его словам, европейцы "не хотят американские автомобили и не берут сельскохозяйственную продукцию".
"Они, по сути, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Так что мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС", – подчеркнул американский лидер.
- Цены на золото 31 января достигли рекордного максимума с марта 2024 года из-за усиления обеспокоенности возможного введения импортных пошлин Трампом.
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