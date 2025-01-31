Трамп снова советует БРИКС искать другого "лоха" и обещает 100% пошлины за новую валюту

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / DIEU-NIALO CHERY)

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами, если те внедрят собственную валюту, чтобы уйти от доллара. Об этом он написал в своей соцсети.

"С идеей того, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем, ПОКОНЧЕНО. Мы собираемся требовать обязательства от этих, казалось бы, вражеских стран, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту, чтобы заменить мощный доллар США", – заявил Трамп.

Иначе, уверяет американский лидер, они столкнутся со 100% пошлинами, "и им следует ожидать, что они попрощаются с продажами в чудесную экономику США".

"Они могут пойти найти другую нацию-лоха. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-нибудь еще, и любая страна, которая попытается, должна сказать привет пошлинам и до свидания Америке!" – заявил Трамп.

Этот пост Трампа почти дословно повторяет уже опубликованное им ранее сообщение. 30 ноября 2024 года, после победы на выборах, но почти за два месяца до инаугурации, Трамп уже обещал странам БРИКС стопроцентные пошлины, если будет альтернатива доллару.