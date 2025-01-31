Трамп знов радить БРІКС шукати іншого "лоха" і обіцяє 100% мита за нову валюту

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / DIEU-NIALO CHERY)

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо ті впровадять власну валюту, щоб відійти від долара. Про це він написав у своїй соцмережі.

"Ідею того, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, а ми стоїмо осторонь і спостерігаємо, ЗАКІНЧЕНО. Ми збираємося вимагати зобов’язання від цих, здавалося б, ворожих країн, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС, ані підтримуватимуть будь-яку іншу валюту, щоб замінити могутній долар США", – заявив Трамп.

Інакше, запевняє американський лідер, вони зіткнуться зі 100% митами, "і їм слід очікувати, що вони попрощаються з продажами у чудову економіку США".

"Вони можуть піти знайти іншу націю-лоха. Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі чи де-небудь ще, і будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати привіт митам і до побачення Америці!" – заявив Трамп.

Цей пост Трампа майже дослівно повторює вже опублікований ним раніше допис. 30 листопада 2024-го, після перемоги на виборах, але майже за два місяці до інавгурації, Трамп вже обіцяв країнам БРІКС стовідсоткові мита, якщо буде альтернатива долара.