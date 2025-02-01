"Вони жахливо з нами поводилися". Трамп заявив, що запровадить мита на товари з Євросоюзу

"У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС", – сказав американський президент

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір накласти мита на товари з країн Євросоюзу. Про це він заявив у спілкуванні з журналістами в Овальному кабінеті.

"Чи запроваджу я мита щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився", – сказав Трамп.

За його словами, європейці "не хочуть американських автомобілів та не беруть сільськогосподарську продукцію".

"Вони, по суті, майже нічого не беруть. У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС", – наголосив американський лідер.