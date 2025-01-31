Трюдо заявил, что Канада отреагирует на пошлины, и предупредил о "трудных временах"

Джастин Трюдо (Фото: Marcin Obara/EPA)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в пятницу, что Оттава ответит немедленно и решительно, если Соединенные Штаты будут угрожать ввести пошлины, предупредив канадцев, что они могут столкнуться с "трудными временами". Слова канадского премьера приводит агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп установил до субботы крайний срок для введения 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики. Свои действия он объяснил тем, что хочет остановить поток нелегальных иммигрантов и наркотического средства фентанила в страну.

Трюдо, выступая перед консультативным советом по канадско-американским отношениям, сказал, что страна находится в "критическом моменте".

"Мы готовы дать ответ — целенаправленный, решительный, но разумный, немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он [Трамп] пойдет вперед, мы будем также действовать", — сказал Трюдо.

В материале говорится, что из-за введения пошлин экономика Канады может сильно пострадать.

"Я не буду приукрашивать – наша нация может столкнуться с тяжелыми временами в ближайшие дни и недели", – сказал Трюдо, добавив, что правительство стоит за канадцами.

По оценкам экономистов Bank of Nova Scotia, 25% пошлины, которыми грозит Трамп, могут привести к падению ВВП Канады на 3,8%. А если Канада решится на "полное отмщение", эти потери могут возрасти до 5,6% в течение нескольких лет.

30 января Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% для Канады и Мексики. Они начнут действовать с 1 февраля.