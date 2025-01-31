Трюдо заявив, що Канада відреагує на мита, й попередив про "важкі часи"

Через запровадження мит економіка Канади може дуже постраждати

Джастін Трюдо (Фото: Marcin Obara/EPA)

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у п’ятницю, що Оттава відповість негайно і рішуче, якщо Сполучені Штати погрожуватимуть запровадити мита, попередивши канадців, що вони можуть зіткнутися з "важкими часами". Слова канадського прем’єра наводить агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп встановив до суботи крайній термін для запровадження 25% мита на імпорт з Канади та Мексики. Свої дії він пояснив тим, що хоче зупинити потік нелегальних іммігрантів і наркотичного засобу фентанілу до країни.

Трюдо, виступаючи перед консультативною радою з канадсько-американських відносин, сказав, що країна перебуває у "критичному моменті".

"Ми готові дати відповідь — цілеспрямовану, рішучу, але розумну, негайну відповідь. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він [Трамп] піде вперед, ми також діятимемо", — сказав Трюдо.

У матеріалі йдеться, що через запровадження мит економіка Канади може дуже постраждати.

"Я не буду прикрашати – наша нація може зіткнутися з важкими часами найближчими днями та тижнями", – сказав Трюдо, додавши, що уряд стоїть за канадцями.

За оцінками економістів Bank of Nova Scotia, 25% мита, якими погрожує Трамп, можуть призвести до падіння ВВП Канади на 3,8%. А якщо Канада зважиться на "повну відплату", ці втрати можуть зрости до 5,6% протягом кількох років.

30 січня Трамп оголосив про введення мит у розмірі 25% для Канади та Мексики. Вони почнуть діяти з 1 лютого.