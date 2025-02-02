Трамп: Без субсидий США Канада не будет жизнеспособной страной, ей следует стать штатом
Президент США Дональд Трамп заявил, что без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна, и ей следует стать 51 штатом. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что США платят сотни миллиардов долларов для субсидирования Канады и заявил, что на это нет причин.
Президент США считает, что его стране не нужно ничего из того, что имеет Канада.
"Мы [Штаты] имеем неограниченную энергию, нам следует производить наши собственные машины, и [мы] имеем больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать. Без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но правда! Поэтому Канаде следует стать нашим заветным 51-м штатом", – написал политик.
По его словам, в этом случае у канадского народа будут "гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита" и никаких пошлин.
- 31 января президент США объявил о введении пошлин против Канады и Мексики. Заработают они с 4 февраля. Премьер Канады Трюдо и президент Мексики Шейнбаум объявили о введении пошлин.
- Канада является крупнейшим национальным покупателем американских товаров, торговля между странами составляет более $900 млрд. в год.
- Центральный Банк Канады предварительно оценил в 2,5% замедление роста своей экономики в первый год и в 1,5% во второй год этой торговой войны с США.