Трюдо після розмови з Трампом оголосив про призупинення мит США на місяць

Джастин Трюдо и Дональд Трамп (Фото: x.com/JustinTrudeau)

США призупиняють дію мит проти Канади на 30 днів. Про це повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо після "хорошої розмови" з американським лідером Дональдом Трампом 3 лютого.

Він зазначив, що дія тарифів призупинена на той період, поки США та Канада будуть співпрацювати.

За словами Трюдо, Канада реалізує прикордонний план вартістю 1,3 млрд доларів щодо зміцнення кордону. Його буде зміцнено новими вертольотами, технологіями та персоналом. Також буде покращено координацію з партнерами з США та збільшено ресурси, щоб зупинити потік наркотичного засобу фентаніл.

"На охороні кордону працюють і працюватимуть близько 10 000 військовослужбовців на передовій", – написав Трюдо.

Окрім цього, Канада взяла на себе нові зобов’язання щодо призначення "царя фентанілу". Наркокартелі будуть зараховані до терористичних організацій, а на кордоні забезпечать цілодобовий контроль.

"Запустимо Об’єднані ударні сили Канади та США для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом і відмиванням грошей. Я також підписав нову директиву розвідки щодо організованої злочинності та фентанілу, і ми підтримаємо її 200 млн доларів", – зазначив канадський міністр.