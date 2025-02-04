Трюдо после разговора с Трампом объявил о приостановлении пошлин США на месяц

США и Канада договорились о совместном сотрудничестве в ближайшее время

Джастин Трюдо и Дональд Трамп (Фото: x.com/JustinTrudeau)

США приостанавливают действие пошлин против Канады на 30 дней. Об этом сообщил премьер Канады Джастин Трюдо после "хорошего разговора" с американским лидером Дональдом Трампом 3 февраля.

Он отметил, что действие тарифов приостановлено на тот период, пока США и Канада будут сотрудничать.

По словам Трюдо, Канада реализует пограничный план стоимостью 1,3 млрд долларов по укреплению границы. Она будет укреплена новыми вертолетами, технологиями и персоналом. Также будет улучшена координация с партнерами из США и увеличены ресурсы, чтобы остановить поток наркотического средства фентанил.

"На охране границы работают и будут работать около 10 тысяч военнослужащих на передовой", – написал Трюдо.

Кроме того, Канада взяла на себя новые обязательства по назначению "царя фентанила". Наркокартели будут отнесены к террористическим организациям, а на границе обеспечат круглосуточный контроль.

"Запустим Объединенные ударные силы Канады и США для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег. Я также подписал новую директиву разведки по организованной преступности и фентанилу, и мы поддержим ее 200 млн долларов", – отметил канадский министр.