Держдеп США не веде переговорів щодо приєднання Канади – Рубіо
Державний департамент США не бере участі у жодних перемовинах щодо того, аби зробити Канаду 51-м штатом. Про це повідомив голова американської дипломатії Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Посадовець зазначив, що наразі відомство зосереджено на питанні мит.
"Очевидно, це вплине на наші відносини з ними. Ми, як і раніше, сусіди, ми завжди будемо сусідами", – заявив Рубіо.
Він визнав, що нова митна політика щодо найближчих сусідів США (Канади та Мексики) змінює економічні відносини між Америкою та цими країнами, а також нагадав слова Дональда Трампа, який вважає, що торгівля з Канадою є несправедливою для Штатів.
Напередодні, 2 лютого, американський лідер вчергове заявив, що без субсидій від США Канада перестане існувати як життєздатна країна, і їй слід стати 51-м штатом.
- 1 лютого президент Трамп розпорядився запровадити мито у розмірі 25% на всі мексиканські й канадські товари з 4 лютого.
- Наступного дня Канада та Мексика оголосили про введення мит проти США у відповідь на заходи Трампа.
- 3 лютого президентка Мексики Шейнбаум домовилася з Трампом щодо відтермінування імпортних мит на місяць. Згодом, після розмови між Трампом та канадським прем'єром Трюдо, Штати також призупинили дію мит проти цієї країни на 30 днів.