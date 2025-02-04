Держдеп США не веде переговорів щодо приєднання Канади – Рубіо

Марко Рубіо (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Державний департамент США не бере участі у жодних перемовинах щодо того, аби зробити Канаду 51-м штатом. Про це повідомив голова американської дипломатії Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Посадовець зазначив, що наразі відомство зосереджено на питанні мит.

"Очевидно, це вплине на наші відносини з ними. Ми, як і раніше, сусіди, ми завжди будемо сусідами", – заявив Рубіо.

Він визнав, що нова митна політика щодо найближчих сусідів США (Канади та Мексики) змінює економічні відносини між Америкою та цими країнами, а також нагадав слова Дональда Трампа, який вважає, що торгівля з Канадою є несправедливою для Штатів.

Напередодні, 2 лютого, американський лідер вчергове заявив, що без субсидій від США Канада перестане існувати як життєздатна країна, і їй слід стати 51-м штатом.