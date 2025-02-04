Госдеп США не ведет переговоры о присоединении Канады – Рубио

Чиновник отметил, что в настоящее время ведомство сосредоточено на вопросе пошлин

Марко Рубио (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Государственный департамент США не участвует ни в каких переговорах о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом. Об этом сообщил глава американской дипломатии Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

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Чиновник отметил, что в настоящее время ведомство сосредоточено на вопросе пошлин.

"Очевидно, это повлияет на наши отношения с ними. Мы по-прежнему соседи, мы всегда соседствуем", – заявил Рубио.

Он признал, что новая таможенная политика в отношении ближайших соседей США (Канады и Мексики) меняет экономические отношения между Америкой и этими странами, а также напомнил слова Дональда Трампа, который считает, что торговля с Канадой несправедлива для Штатов.

Накануне, 2 февраля, американский лидер в очередной раз заявил, что без субсидий от США Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна, и ей следует стать 51 штатом.