Госдеп США не ведет переговоры о присоединении Канады – Рубио
Государственный департамент США не участвует ни в каких переговорах о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом. Об этом сообщил глава американской дипломатии Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Чиновник отметил, что в настоящее время ведомство сосредоточено на вопросе пошлин.
"Очевидно, это повлияет на наши отношения с ними. Мы по-прежнему соседи, мы всегда соседствуем", – заявил Рубио.
Он признал, что новая таможенная политика в отношении ближайших соседей США (Канады и Мексики) меняет экономические отношения между Америкой и этими странами, а также напомнил слова Дональда Трампа, который считает, что торговля с Канадой несправедлива для Штатов.
Накануне, 2 февраля, американский лидер в очередной раз заявил, что без субсидий от США Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна, и ей следует стать 51 штатом.
- 1 февраля президент Трамп распорядился ввести пошлину в размере 25% на все мексиканские и канадские товары с 4 февраля.
- На следующий день Канада и Мексика объявили о введении пошлин против США в ответ на меры Трампа.
- 3 февраля президент Мексики Шейнбаум договорилась с Трампом об отсрочке импортных пошлин на месяц. Впоследствии, после разговора между Трампом и канадским премьером Трюдо, Штаты также приостановили действие пошлин против этой страны на 30 дней.