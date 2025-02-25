За лишение Маска гражданства выступили более 230 000 жителей Канады

Миллиардер и чиновник в ответ заявил, что "Канада – не настоящая страна"

Илон Маск (Фото: EPA)

Более 230 000 канадцев подписали петицию к премьер-министру страны с просьбой аннулировать гражданство и паспорт миллиардера и чиновника США Илона Маска. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Маска обвиняют в том, что он присоединился к "иностранному правительству, пытающемуся уничтожить суверенитет Канады", и участвовал в "деятельности, противоречащей национальным интересам" страны.

У Маска есть гражданства Южной Африки (по месту рождения), Канады (по матери) и Соединенных Штатов (по натурализации). Он возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа, призывающий Канаду стать 51-м Штатом и настаивающий на высоких пошлинах для страны.

В ответ на петицию Маск написал в соцсетях: "Канада – не настоящая страна". Бизнесмен не раз критиковал и высмеивал премьера страны Джастина Трюдо и одновременно поддерживал лидера консерваторов Пьера Полиева.

Автором петиции против Маска выступил Чарли Ангус, канадский парламентарий и критик Маска. В тексте чиновника США также обвиняют в использовании его богатства и власти для влияния на выборы в Канаде.

WP со ссылкой на экспертов пишет, что петиция вряд ли будет одобрена, поскольку в Канаде действуют жесткие законы по аннулированию гражданства, но в то же время она показывает настроения в стране, где жители бойкотируют американские продукты, отменяют поездки в Америку и политизируют спортивные события в ответ на угрозы Трампа.

В частности, на прошлой неделе, когда Канада обыграла Штаты в финале хоккейного турнира 4 Nations Face-Off, премьер Трюдо написал в соцсетях: "Вы не можете забрать нашу страну – и вы не можете забрать нашу игру".