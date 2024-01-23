Що пропонує законопроєкт про множинне громадянство – повний текст

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту №10425 про множинне громадянство, який президент Володимир Зеленський вніс 22 січня.

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У пояснювальній записці зазначено, що законопроєкт має:

→ визначати, громадяни яких країн можуть отримати український паспорт у спрощеному порядку. Це Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія та Японія;

→ визначати категорії людей, які повинні будуть вийти з громадянства іншої країни для отримання українського громадянства;

→ запроваджувати декларацію про визнання себе громадянином України — документ, у якому іноземець підтверджує, що під час набуття українського громадянства у правових відносинах з Україною визнає себе лише громадянином України;

→ уточнювати категорії людей, які не можуть отримати громадянство України (засуджені в Україні за тяжкі або особливо тяжкі злочини до погашення або зняття судимості, вчинили на території іншої країни тяжкі або особливо тяжкі злочини за Кримінальним кодексом України, люди, що становлять загрозу національним інтересам, нацбезпеці, суверенітету і територіальній цілісності України);

→ переглядати підстави для втрати українського громадянства (серед них добровільне набуття громадянства країни-агресора, використання українцем на території України паспорта іноземця, служба за контрактом у країні-агресорі, участь у збройній агресії проти України тощо);

→ регулювати можливість подачі паспортного документа, термін дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які служать або служили за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формуваннях для отримання посвідки на тимчасове проживання;

→ унормовувати правовий статус в Україні іноземців та людей без громадянства, які брали участь у захисті України.

У жовтні 2023 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що множинне громадянство має стати елементом політики України, спрямованої на збереження та розвиток всесвітньої української спільноти.

У вересні 2021 року президент Зеленський сказав, що виступає за подвійне громадянство, але зробити це складно, оскільки Росія проводить паспортизацію на тимчасово окупованих територіях.

1 грудня того самого року депутати отримали на розгляд законопроєкт, який дозволить українцям набувати громадянство кількох країн.

20 грудня глава фракції Слуга народу заявив, що після того, як Рада ухвалить законопроєкт про множинне громадянство, Кабмін домовлятиметься окремо з кожною країною.

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