Глава Минединства уверен, что закон о множественном гражданстве будет принят до конца года

Алексей Чернышов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр национального единства Алексей Чернышев считает, что закон о множественном гражданстве будет принят до конца года. Россияне не смогут получить украинский паспорт, заявил он в интервью BBC Украина.

"Я уверен, что в этом году этот закон должен и будет принят", – сказал Чернышев.

Сейчас, по его словам, закон о множественном гражданстве блокируется из-за сложных процедур получения украинского гражданства, в частности, из-за требования сдавать многочисленные экзамены, что усложняет процесс, а также из-за проблемы с признанием двойного гражданства.

"Сегодня, к сожалению, по действующему законодательству, если ты фактически получаешь паспорт другой страны – ты перестаешь легальным способом считаться гражданином Украины. Многие украинцы не сдают паспорт и не выходят из украинского гражданства, но это должно быть урегулировано. И закон в этом году это урегулирует", – высказался министр.

Отвечая на вопрос, смогут ли граждане страны-агрессора получить украинский паспорт, Чернышев сказал: "Безусловно, страна-агрессор исключена в проекте закона. Они не могут приобретать гражданство, и это, на мой взгляд, абсолютно логично и очевидно".

Законопроект о множественном гражданстве инициировал президент Владимир Зеленский. Документ, в частности, определяет, граждане каких стран могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.

20 августа 2024 года ВР приняла закон, согласно которому иностранцы, воюющие за Украину, смогут получить гражданство.

28 декабря стало известно, что Кабмин утвердил новый порядок выдачи вида на временное проживание в Украине иностранцам, помогающим Силам обороны в отражении российской агрессии, и волонтерам.

3 февраля 2025 года Зеленский подписал закон о получении гражданства женами и мужьями военных.