Глава Минединства уверен, что закон о множественном гражданстве будет принят до конца года
Министр национального единства Алексей Чернышев считает, что закон о множественном гражданстве будет принят до конца года. Россияне не смогут получить украинский паспорт, заявил он в интервью BBC Украина.
"Я уверен, что в этом году этот закон должен и будет принят", – сказал Чернышев.
Сейчас, по его словам, закон о множественном гражданстве блокируется из-за сложных процедур получения украинского гражданства, в частности, из-за требования сдавать многочисленные экзамены, что усложняет процесс, а также из-за проблемы с признанием двойного гражданства.
"Сегодня, к сожалению, по действующему законодательству, если ты фактически получаешь паспорт другой страны – ты перестаешь легальным способом считаться гражданином Украины. Многие украинцы не сдают паспорт и не выходят из украинского гражданства, но это должно быть урегулировано. И закон в этом году это урегулирует", – высказался министр.
Отвечая на вопрос, смогут ли граждане страны-агрессора получить украинский паспорт, Чернышев сказал: "Безусловно, страна-агрессор исключена в проекте закона. Они не могут приобретать гражданство, и это, на мой взгляд, абсолютно логично и очевидно".
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