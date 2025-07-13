Зеленський запропонує посаду голови уряду віцепрем’єрці Свириденко – джерело

Призначення нового уряду може відбутися на засіданні Верховної Ради 17 липня

Юлія Свириденко (Фото: Facebook віцепрем’єр-міністерки)

Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру першої віцепрем’єр-міністерки економіки Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра. Про це LIGA.net повідомили один співрозмовник в Офісі президента та двоє співрозмовників в керівництві фракції Слуга народу.

Президент планує зустрітися зі Свириденко 14 липня, щоб запропонувати посаду та обговорити членів нового Кабміну.

За словами одного зі співбесідників, призначення нового уряду може відбутися на засідання парламенту 17 липня.

Також він повідомив, що міністерство з питань стратегічних галузей промисловості планують включити у склад міністерства оборони.

Кандидатура чинного прем'єра Дениса Шмигаля, за даними співрозмовників LIGA.net, розглядається на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова, якому запропонують посаду посла України в США.