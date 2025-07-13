Зеленський запропонує посаду голови уряду віцепрем’єрці Свириденко – джерело
Юлія Свириденко (Фото: Facebook віцепрем’єр-міністерки)

Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру першої віцепрем’єр-міністерки економіки Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра. Про це LIGA.net повідомили один співрозмовник в Офісі президента та двоє співрозмовників в керівництві фракції Слуга народу.

Президент планує зустрітися зі Свириденко 14 липня, щоб запропонувати посаду та обговорити членів нового Кабміну.

Читайте також
"Юля друга". Банкова готує відставку Шмигаля – хто може стати новим прем'єром: усе про ротації

За словами одного зі співбесідників, призначення нового уряду може відбутися на засідання парламенту 17 липня.

Також він повідомив, що міністерство з питань стратегічних галузей промисловості планують включити у склад міністерства оборони.

Кандидатура чинного прем'єра Дениса Шмигаля, за даними співрозмовників LIGA.net, розглядається на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова, якому запропонують посаду посла України в США.

Володимир ЗеленськийДенис ШмигальпризначенняЮлія Свириденкопрем'єр-міністр