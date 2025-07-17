Рада назначила Свириденко премьером
На заседании в четверг, 17 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Об этом сообщил депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
Ее кандидатуру поддержали 262 парламентария.
22 депутата проголосовали "против", 26 – воздержались.
Депутат от Голоса Ярослав Железняк опубликовал результаты голосования по фракциям. Он, как и Гончаренко, голосовали против.
Свириденко начала карьеру в частном секторе в 2008 году. С 2015 года занимала руководящие должности в Черниговской ОГА. С июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя облгосадминистрации.
В сентябре 2019 года Свириденко назначили на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а с июля 2020 года – первого заместителя министра. В декабре 2020 года она стала заместителем руководителя Офиса президента. С ноября 2021 года занимала должность первого вице-премьер-министра, министра экономики.
- 14 июля президент предложил возглавить правительство тогдашней первой вице-премьеру – министру экономики Свириденко.
- В то же время он поддержал кандидатуру Шмыгаля на руководителя Министерства обороны.
- 16 июля ВР проголосовала за отставку Шмыгаля, предусматривающую увольнение всего правительства.
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