Рада назначила Свириденко премьером

Юлия Свириденко заменила в должности Дениса Шмыгаля, возглавлявшего правительство пять лет

Юлия Свириденко (Фото: X-аккаунт чиновницы)

На заседании в четверг, 17 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Об этом сообщил депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Ее кандидатуру поддержали 262 парламентария.

22 депутата проголосовали "против", 26 – воздержались.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Депутат от Голоса Ярослав Железняк опубликовал результаты голосования по фракциям. Он, как и Гончаренко, голосовали против.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Свириденко начала карьеру в частном секторе в 2008 году. С 2015 года занимала руководящие должности в Черниговской ОГА. С июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя облгосадминистрации.

В сентябре 2019 года Свириденко назначили на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а с июля 2020 года – первого заместителя министра. В декабре 2020 года она стала заместителем руководителя Офиса президента. С ноября 2021 года занимала должность первого вице-премьер-министра, министра экономики.