Независимость НАБУ и САП: Рада поддержала законопроект Зеленского

Сессионный зал Верховной Рады (Иллюстративное фото: пресс-служба парламента)

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным органам. Об этом стало известно из трансляции заседания.

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Вечером 30-го люди в украинских городах люди снова вышли на акции протеста против закона, который лишил независимости антикоррупционных органов. Уже 31 июля в Киеве, несмотря на ночную массированную атаку РФ, собрался митинг с участием сотен людей.

Хотя законопроект и возвращает независимость НАБУ и САП, однако он оставляет в силе возможность проводить обыски без решения суда, объясняли в анализе для LIGA.net юристы компании Juscutum.

Заседание, на котором приняли этот законопроект, было первым с начала полномасштабного вторжения РФ, которое официально транслировали в прямом эфире. Впрочем, это касается только этого голосования – полностью прямые эфиры для парламента пока не вернули.