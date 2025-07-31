Независимость НАБУ и САП: Рада поддержала законопроект Зеленского
Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным органам. Об этом стало известно из трансляции заседания.
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Вечером 30-го люди в украинских городах люди снова вышли на акции протеста против закона, который лишил независимости антикоррупционных органов. Уже 31 июля в Киеве, несмотря на ночную массированную атаку РФ, собрался митинг с участием сотен людей.
Хотя законопроект и возвращает независимость НАБУ и САП, однако он оставляет в силе возможность проводить обыски без решения суда, объясняли в анализе для LIGA.net юристы компании Juscutum.
Заседание, на котором приняли этот законопроект, было первым с начала полномасштабного вторжения РФ, которое официально транслировали в прямом эфире. Впрочем, это касается только этого голосования – полностью прямые эфиры для парламента пока не вернули.
- Потребность в новом документе появилась после того, как 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал законопроект, который отменил независимость НАБУ и САП. Это вызвало крупные протесты в украинских городах и негативную реакцию партнеров – и 23 июля глава государства пообещал подать новый законопроект, а на следующий день документ уже зарегистрировали в парламенте.
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